Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Ao contrário do que alega a defesa do governador Wilson Lima, os fatos narrados na denúncia que pede o seu impedimento são graves, merecendo apuração, pela circunstância de que são fatos que revelam uma política não somente de descaso, mas dominantemente marcada por gravíssimas irregularidades no emprego de recursos destinados ao combate do coronavírus e que foram escandalosamente ‘manipulados’..

Não são fatos genéricos - como diz a defesa do governador - que se encontram presentemente lançados contra ele em uma denúncia que pode resultar no seu impedimento. São fatos de interesse coletivo, que dizem respeito ao interesse público, ao interesse maior de toda uma comunidade, de uma comunidade de cidadãos, de homens e mulheres que viram o dinheiro que pagam com a cobrança de impostos desviados de sua finalidade.

E mais: desviados em momento de importância crucial, em que todos estavam ou estiveram em circunstâncias que se exigia maior zelo, maior atenção, maior trato, maior responsabilidade do governador para com a questão pública, especialmente no trato da saúde.

Atribuir a rotulação de fatos genéricos a fatos que se associam a interesses coletivos - como frisa o advogado do governador - é ignorar que ai residem dois mundos bastante diferenciados