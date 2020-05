Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

A Covid 19 não está apenas matando os amazonenses. Está desestabilizando o poder político e econômico do Estado. Se o efeito do vírus é danoso para os cidadãos, a maioria desprotegidos e sem o amparo das autoridades, também está mexendo com a cabeça dos políticos - despertando uma ânsia de poder que é, no mínimo, estranha diante de uma tragédia humana para a qual todos deveriam, por dever cívico e humanitário, se voltar.

Não é hora de contaminar a sociedade com ódio - basta o vírus que destrói vidas e sonhos, deixando um rastro de cruzes que começa em casa e termina nos cemitérios, lotados de cadáveres.

Os políticos - todos, inclusive do Executivo - precisam entender que a sociedade espera deles o que eles não estão oferecendo, que é a união em torno de um problema que precisa e deve ser solucionado: reduzir a mortandade e restabelecer a ordem num Estado onde o vírus parece mais poderoso, à medida que ninguém se entende, que o governo não atua de forma eficaz e poucos se empenham em buscar saídas.

Há um estoque de veneno corrosivo de lado a lado que compete com o vírus. O que é dito na rede de intrigas alimentada com dinheiro público corrói a alma, destrói biografias, desilude os cidadãos, prega o caos e a desesperança.

O ideal para este momento difícil é baixar as armas. Deixar essa batalha para depois. Uma trégua em nome da vida parece não só necessária, mas vital para direcionar todas as forças no combate a pandemia.

Num segundo momento, com a pandemia controlada, podem atirar, formar trincheiras, espalhar a sujeira no ventilador e morrer em nome do que talvez não tenha muito significado…