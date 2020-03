Em meio a rumores de gravidez, Rafaella Santos posa com barriga à mostra

As agressões a jornalistas em Manaus

Rafaella Santos surgiu em suas redes sociais e deu o que falar. Em meio a rumores de gravidez, a influencer fez uma selfie em que mostra um pedaço de sua barriga à mostra.

Desde que os boatos começaram, a irmã de Neymar é vista usando camisas largas e casos que escondem a barriga. Porém a suposta gravidez ainda não foi confirmada.

“Nós respeitamos as questões familiares, ou seja, a vida pessoal de cada um dos nossos assessorados. E por isso, procuramos nos envolver o menos possível com fofocas e especulações. Caso tenha algo, a Rafaela se pronunciará de forma espontânea, como sempre fez”, disse um comunicado da assessoria da influencer em janeiro.

Caso seja confirmado, Rafaella já estaria com sete meses de gestação. Em janeiro, ela confirmou o fim do namoro com Gabigol.