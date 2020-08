Barriga de mulher cresce misteriosamente sem parar e intriga especialistas

Uma mulher, de 36 anos, tem chamado a atenção por onde passa devido a sua barriga que não para de crescer há dois anos. Segundo o R7, a barriga pesa mais de 20 kg e "cresce incontrolavelmente" e sem motivo aparente. O caso misterioso aconteceu na China e provocou diversas reações na região rural de Guizhou.

Ainda de acordo com o site, a chinesa foi diagnosticada com uma série de doenças como cirrose hepática e câncer de ovário, além de acúmulo anormal de líquidos no abdômen. No entanto, não foi identificado nenhuma relação entre as doenças. Há apenas especulações de que se trata de um tumor benigno, mas os médicos ficaram intrigados e continuam estudando o caso.

A mulher conta que sente dor, tem dificuldade para andar e para cuidar dos filhos. Após consultas médicas, ela toma medicamentos para controlar as dores.