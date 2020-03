Xuxa muda visual e é impedida de gravar programa

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

De volta aos domingos, a apresentadora Xuxa foi impedida pela Record de gravar o programa em que comanda, The Four Brasil, por estar de cabelo rosa.

A apresentadora estreou a segunda temporada do reality com os fios loiros neste domingo (8). Entretanto, em sua rede social, publicou uma foto em que aparecia com o mesmo figurino da atração, mas com os cabelos mas com o visual tradicional.

A postagem mostra que Xuxa estava com o look colorido na gravação do programa. "Com todo respeito. Posso entrar na sua casa? O domingo é nosso", escreveu ela no Instagram.