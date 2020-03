Mulher de Dudu do Palmeiras fez barraco com chutes e gritos ao vê-la com jogador, revela Munik

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

Munik Nunes usou as redes sociais para falar sobre o seu relacionamento com o jogador Dudu, do Palmeiras, e acabou revelando ainda que presenciou um barraco protagonizado pela ex-mulher do atleta, Mallu Ohanna, na semana passada.

A ex-BBB falou sobre a publicação de Leo Dias no Twitter, que contou que a ex-mulher de Dudu chutou o carro do jogador após ele ir até a sua casa pedir para voltar e negar que estava namorando Munik.

Mas segundo a goiana, a situação foi diferente e aconteceu quando Mallu viu os dois chegando juntos em um hotel, antes do Desfile das Campeãs, no Carnaval carioca: "A história verdadeira não foi bem a que foi passada. Estávamos indo para o Desfile das Campeãs no sábado. No carro estava Dudu, eu e Vanessa. A gente ia para o hotel, deixar o carro, pegar a van e ir para o camarote. Assim que nós encostamos o carro na porta do hotel, nem chegamos a descer... Graças a Deus porque a vergonha seria maior. De repente, eu comecei a ouvir chutes, pancadas, gritarias e xingamentos fora do carro. O negócio foi horroroso, meu Deus! E eu desesperada dentro do carro. Fiquei impressionada com o que estava vendo. [...] E nós sabemos que o motivo desse barraco não foi porque ele tava pedindo pra volt..", disse ela, cortando a fala em seguida.

Em seguida, Munik revelou que está repensando o relacionamento após presenciar a cena: "Sinceramente não sei se vou continuar namorando. Ainda não conversei com o Dudu pessoalmente. Ele estava viajando, jogando, e conversamos pelo WhatsApp e ainda não o encontrei. Mas acho que temos que pensar, cabe a nós dois decidir isso. Sei que vai ser uma bagagem gigantesca que terei que carregar... Vamos pensar com calma sobre isso. Vida que segue!".

No começo dos vídeos, a ex-BBB também falou sobre o romance relâmpago com o sertanejo Felipe Araújo: "eu nunca falei que namorei o Felipe, nunca. Eu disse que a gente tava se conhecendo e quem sabe poderia rolar um namoro.".

E ainda rebateu xingamentos que vem recebendo de 'amante' nas redes sociais: "Tem gente me chamando de amante. Não sei de onde vocês tiraram isso. Mas isso não cola. Nem do Dudu, nem de outra pessoa", disse ela, que contou que confirmou a Leo Dias que estava namorando o jogador. "Eu confirmei, falei que sim, sou muito aberta com a imprensa e com vocês também, não tem porque esconder, mentir ou negar. O Leo Dias fez a publicação no Instagram dele falando que eu tinha confirmado. E aí, logo em seguida ele falou com a ex do Dudu e eu não entendi o motivo. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra", disse.