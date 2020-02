Em Manaus, moradores contam versão diferente sobre surra em motorista de app

Manaus/AM - Uma confusão entre um motorista de aplicativo e uma passageira terminou com homens detidos e uma mulher com a mão cortada na madrugada desta segunda-feira (17), na rua Ribeiro Matos, do bairro no bairro do Parque Dez.

O caso foi registrado no 12° Distrito Integrado de Polícia, onde as supostas vítimas contaram que foram espancadas porque exigiram que uma passageira pagasse pela higienização de um carro, entretanto, a versão dada por moradores da rua foi outra. Segundo elas, o motorista responsável pela corrida, teria se irritado e acionado cerca de 15 amigos, que chegaram na rua portando barras de ferro dentro dos veículos e entraram em conflito com participantes de uma festa que acontecia em uma das casas da rua.

Uma mulher que passava pelo local, foi levada com urgência para uma unidade de saúde e precisou levar 7 pontos por conta de um corte profundo nas mãos.

Já os motoristas, relataram para a Polícia que foram fechados por mais de dez homens que ‘tomaram' as dores da mulher.

Todos os envolvidos foram levados para a central de flagrante da região e agora devem ficar a disposição da Justiça