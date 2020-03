Dicas para não errar e consertar erros com o batom escuro

Tempos amargos

O batom escuro sempre deixa qualquer make em evidência. O problema é que, ao passar as cores mais fortes nos lábios, maiores as chances de errar o contorno e borrar.

Veja dicas da maquiadora do aplicativo Get Ninjas Anya Bagatin para o IG Delas:

Contorno é seu melhor amigo!

O primeiro passo é contornar os lábios com um delineador. A cor não é o mais importante, já que o batom irá cobrir o traço depois, mas é melhor utilizar um subtom da cor do seu batom.

Preencha da forma correta

Preencha os lábios aos poucos e, para evitar erros, use um pincel de boca. "Faça um X no lábio superior e vai ligando as extremidades preenchendo todo o contorno do lápis", sugere Anya. Você pode aumentar o contorno, mas lembre-se que a atenção deve ser redobrada para não comprometer a harmonia facial.

Errou?

Ih, borrou ou errou o contorno? Tudo bem! Se o borrado acontecer com um batom vermelho, roxo ou vinho, só precisa escolher outra cor que neutralize os tons. Nesse caso, a maquiadora recomenda que a maquiagem pode ser corrigida com corretivo ou base. “Até o pó compacto pode ajudar, mas é preciso o uso de um pincel para contornar o erro até que fique imperceptível”.