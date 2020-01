Messi tem meta de se tornar melhor que Pelé em 2020, diz Barcelona

#Messi's challenges for 2020...



# Catch and surpass @Pele as the top goalscorer for a single team. pic.twitter.com/qK2LUtgz04 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 1, 2020

O clube Barcelona publicou neste primeiro dia do ano as metas para o jogador Lionel Messi em 2020. A primeira dela, nada mais é, do que se tornar melhor que o jogador brasileiro Pelé, um mito do futebol brasileiro e da história do esporte.

Segundo o IG, para superar Pelé, que contabiliza 643 gols com a camisa do Santos, Messi, que possui 618, precisa marcar mais 26 gols este ano.

Messi, considerado um dos melhores do mundo, tem uma média de 1 gol por jogo.

Na lista de desafios impostas pelo Barcelona, segundo o site, estão as conquistas da sétima Bola de Ouro de melhor joagdor da Europa (2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019) da revista France Football e da sétima chuteira de ouro do jornal espanhol Marca. Sendo a quarta seguida.