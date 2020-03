Bárbara Paz surge com roupa de proteção ‘da cabeça aos pés’ e choca seguidores

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

Bárbara Paz compartilhou com seus seguidores a roupa de proteção que aderiu para combater a pandemia de coronavírus. O “look" incluiu luva, máscara, capuz e até óculos escuros.

"Look: por amor ao próximo”, escreveu a atriz seguido de "Save the World! Pray for Brasil ('Salve o mundo! Reze pelo Brasil’)”.

A lista de 'famosos' diagnosticados com a doença continua crescendo. Hoje (25), Dinho Ouro Preto informou aos fãs nas redes sociais o teste positivo para o covid-19.

Os casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2) chegaram a 2.292 no Brasil com 48 mortos.