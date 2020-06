Kevinho revela que tinha medo de 'chegar' na namorada por motivo curioso

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Em bate-papo com Matheus Mazzafera no YouTube, Kevinho contou que a paquera com a atual namorada, Gabriela Versiani, começou de forma inusitada.

Isso porque o último relacionamento da gata havia sido com outra mulher, mais especificamente com a DJ Bárbara Labres, ex-affair de Neymar e Bianca Andrade, a Boca Rosa.

E o funkeiro não sabia se ela também teria interesse por homens. . "Foi por isso também que fiquei meio inseguro. Eu convidei ela para ir comigo a São Paulo porque ela iria no dia seguinte. Era uma carona. [Pensei], vou chegar na menina e às vezes ela nem gosta de homem. Esperei para ela me falar.", lembrou ele.

Kevinho contou que os dois não transaram da primeira vez em que ficaram, na casa do cantor. Os dois conversaram muito durante a madrugada e pela manhã, Gabi foi embora: "As pessoas têm uma visão errada de cantor. [Eu disse], pode dormir no quarto da minha irmã, no quarto de visita'", afirmou ele. "Ele quis me respeitar muito", completou ela.