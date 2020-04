Ex-BBB Bianca Andrade é elogiada por ex em post de despedida do BBB20

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

A ex-BBB Bianca Andrade foi elogiada por uma ex-affair em seu post de despedida do BBB20, nesta terça-feira (28). Ela publicou uma série de fotos em que mostra o look que usou na final do reality, toda de rosa, a blogueira chamou atenção com um vestidinho colado que definiu todas as curvas de seu corpo escultural.

No Instagram, a Boca Rosa escreveu: "Feliz por ter tido coragem de aceitar esse convite. Orgulho de ter feito parte desse BBB histórico. 'Houve boatos de que a Boca Rosa iria para o Big Brother?'. Sim, aconteceu e estará para sempre marcado na minha história (tô emotiva, chorei muito igual vocês)".

A DJ Bárbara Labres, com quem a digital influencer teve um breve relacionamento, não deixou de elogiar a ex-amada. "Nossa senhora! Tá gata, hein, minha filha?", escreveu a DJ. As duas já trocaram algumas declarações de amor nas redes sociais.