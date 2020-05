Bárbara Evans tranquiliza fãs após cirurgia de emergência: 'obrigada pelas orações'

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

A modelo Bárbara Evans foi parar no hospital para fazer uma cirurgia de emergência, neste sábado (2), em São Paulo. Ela retirou um cisto do ovário e depois usou as redes sociais para tranquilizar os fãs.

“Fiz de emergência… Estava com um cisto muito grande com perigo de torção de ovário, com perigo de perder ele. Fiz hoje cedinho e deu tudo certo”, contou, usando máscara, seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), devido a pandemia do novo coronavírus.

“Não teve complicação, obrigada pelas orações, ficarei aqui até amanhã e depois vou pra casa, estou aqui com meu parceirinho”, disse ao se referir ao namorado Gustavo Theodoro. Ao explicar sobre o cisto, Bárbara contou como deu o crescimento: “Não é tumor, nada maligno. Mas fiz um tratamento durante 6 meses, mais ou menos, e o cisto não diminuiu. Eu sinto muitas dores“, esclareceu.