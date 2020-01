Homem é convidado por trio para conversar fora do bar e desaparece em Manaus

Alexandre Soares Monteiro, de 19 anos, está desaparecido desde madrugada de terça-feira (7), após ter sido convidado por tês homens para ter uma conversa. As informações foram repassadas para a Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops).

Segundo a Polícia Civil, a irmã do rapaz, Roseane Seixas, que por volta das 4h da madrugada de terça, Alexandre estava com um amigo, identificado como Raimundo Nonato, em um bar localizado na Avenida Samaúma, bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, quando os três homens, ainda não identificados, o chamaram para conversar.

Desde então, Raimundo não teve mais informações sobre Alexandre. Roseane informou, ainda, que na última vez em que viu o irmão, ele trajava camisa preta, bermuda jeans e sandálias de cor preta.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268. Para falar com os parentes da desaparecida, é preciso ligar para os números (92) 99367-8745 ou (92) 99459-8791.