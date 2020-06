Homem morre após sessão de espancamento em bar de Manaus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Manaus/AM - Um homem identificado como Luiz Cativo de Souza Júnior, de 32 anos, morreu após ter sido espancado com socos e chutes dentro de um bar, localizado na rua Goiânia do bairro Parque São Pedro, Zona Oeste de Manaus.

Segundo familiares, o homem saiu de casa informando que iria comprar cigarro no bar Del Rei, a poucos metros de casa, e que logo retornaria. Quando chegou ao comércio, um homem conhecido apenas pelo apelido de batalha, teria iniciado uma discussão com a vítima, e minutos depois começou a espancar Luiz com chutes e socos.

Ao perceber que a vítima já estava desacordada, saiu do estabelecimento. Luiz foi socorrido e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento do Campos Sales, mas morreu antes de chegar ao local.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

A polícia chegou a fazer buscas. mas o suspeito não foi encontrado. Moradores do bairro informaram que o suspeito é conhecido por praticar agressões físicas quando está embriagado.