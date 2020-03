Polícia fecha bar em Manaus por medida de segurança

Bolsonaro não é um homem mau

Manaus/AM - Por medidas de segurança, alguns bares de Manaus foram inspecionados e fechados na noite deste domingo durante uma ação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Um dos estabelecimentos foi o Decreto Bar, localizado no bairro do Parque Dez, que segundo a polícia, foi denunciado por não atender as normas de segurança. O camarote do local estaria balançando.

A prefeitura de Manaus já havia orientado também para que a população evitasse aglomerações, evitando a disseminação do novo Coronavírus na capital.