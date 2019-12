Presidente do Sinpol é suspeito de agredir mulher no Bar Axerito em Manaus

Manaus/AM - O presidente do Sindicato dos Funcionários da Polícia Civil do Estado do Amazonas (Sinpol-AM) Jaime Lopes dos Santos Filho, foi detido pela Polícia Militar nas primeiras horas da manhã deste sábado (21), após supostamente agredir uma mulher e seguranças dentro da casa de show Axerito, situada na avenida Guilherme Paraense, bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a polícia, a guarnição da 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada via 190 pelo gerente da segurança da casa de show, informando que o presidente do Simpol estaria supostamente agredindo uma mulher no local.

A polícia foi até a casa de show, e lá foram informados que Jaime Lopes, também teria supostamente agredido os seguranças que pediram para que ele se retirasse.

Conforme a polícia, no local, Jaime Lopes estaria alterado e aparentando estar sob efeito de bebida alcoólica. Ele supostamente teria desacatado e agredido fisicamente os policiais, que precisaram chamar reforços e levaram o presidente do Simpol para o 12ª Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na delegacia, o presidente do Simpol teria novamente desacatado os policiais. Um video foi gravado e divulgado nas redes sociais.