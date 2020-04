Veja hábitos diários que são mais eficazes no período noturno

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

Há certos hábitos saudáveis cujo retorno pode ser maximizado quando são feitos ao fim do dia, mas que normalmente são realizados de manhã.

Segundo o site Healthy, o período noturno é ótimo para tomar banho, pentear, colocar desodorizante e cuidar do rosto no fim do dia:

Tomar banho

A limpeza corporal deve ser realizada antes de ir para a cama, de forma a eliminar a sujidade que acumulou ao longo do dia.

Pentear

Pentear antes de dormir resulta em menos danos, menos queda de cabelo e menos pontas espigadas.

Colocar desodorizante

Ao contrário da crença popular, saiba que deve aplicar desodorizante à noite, antes de dormir. Os desodorizantes são mais eficazes na pele quando os dutos de suor são menos ativos e a humidade mínima, como à noite, enquanto dorme.

Limpeza do rosto

A limpeza do rosto deve ser feita de manhã e à noite. A limpeza à noite ajuda a pele a respirar, libertando-a da maquiagem e poluição. Porém, segundo a Healthy, pesquisas mostram que, durante o dia, a nossa pele está ocupada a regular a temperatura do corpo e à noite entra em modo de reforma, com as células a ser renovadas e reparadas. É quando as células precisam mais de nutrientes e quando os seus benefícios anti envelhecimento têm o máximo impacto.