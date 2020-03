Paulo Gustavo se revolta com banhistas que ignoram pandemia de coronavírus

Coronavírus ja tem impacto na economia de Manaus

Paulo Gustavo usou as redes sociais para criticar as pessoas que não estão seguindo as recomendações dos órgãos de saúde contra o coronavírus.

No Instagram, o humorista compartilhou uma matéria onde relatava que banhistas no Rio de Janeiro ignoram o pedido de que a população fique em casa.

"Que louco como as pessoas não estão respeitando e levando a sério o que esta acontecendo não só com a gente, mas com o mundo! Gente, acorda! Não rola ficar saindo pra praia, boate, restaurante, clube, festas...não rola..é serio! Só é pra sair de casa quem precisa sair, pra ir num supermercado, numa farmácia, ajudar um parente, pra trabalhar (obvio), mas quem pode ficar em casa, fica por favor!”, disparou.

E continuou o desabafo: "Não dá pra ficar fazendo vista grossa pro que está acontecendo no nosso país e no mundo! Se a gente não correr atrás de impedir essa proliferação do vírus, vai dar merda! Já esta dando! E ta bola de neve, efeito dominó! Mas vai piorar! Por isso, fica atento! Não vamos ser egoístas e só pensar em nós! Vamos pensar no vizinho, no amigo, nos nossos pais, nossos avós... vamos pensar no outro! Vamos ter empatia!”, finalizou.

No Brasil, 301casos já foram confirmados.