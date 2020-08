Polícia é atacada por banhistas após impor distanciamento em praia; Veja vídeo

Donc, bagarre à Blankenberge quoi pic.twitter.com/bOy0vLSBoi — Fousskov (@Fousskov) August 8, 2020

Policiais foram atacados por banhistas na Bélgica após tentarem conscientizar as pessoas sobre o distanciamento físico na areia, neste sábado (8). As imagens do momento da pancadaria foram parar nas redes sociais.

Segundo o UOL, a briga começou quando um grupo de jovens foi chamado atenção por não respeitar o distanciamento. As autoridades tentaram retirá-los do local, mas irritados eles atacaram a polícia.

Ainda segundo a publicação, após chamar reforços cerca de 120 homens foram mobilizados. Pedágios foram instalados nas entradas das cidades e, a partir de hoje (9), estão autorizados a entrar apenas moradores, famílias que alugaram casas de veraneio ou clientes com diárias confirmadas em hotéis.