BTS vai liberar 8 shows ao vivo no Youtube

Devido a pandemia de coronavírus, vários artistas cancelaram shows para evitar aglomerações. E o grupo de k-pop BTS, anunciou que disponibilizará em seu canal no Youtube, oito performances de shows ao vivo.

O evento virtual foi denominado de Bang Bang Con e acontece em 18 e 19 de abril, e tem o intuito de oferecer conteúdo para as pessoas ficarem em casa. O grupo vai disponibilizar apresentações desde 2015, a lista de momentos selecionados foi divulgada, confira:

“2015 Bts Live [Most Beautiful Moment In Life On Stage]”

“2016 Bts Live [Most Beautiful Moment In Life On Stage: Epilogue]”

“Bts 2014 Live Trilogy: Episode II The Red Bullet (2014 Memories)”

“Bts 3RD Muster [Army.Zip+]”

“2017 Bts Live Trilogy Episode III The Wings Tour In Seoul”

“2017 Bts Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final (2017 Memories)”

“Bts 4TH Muster [Happy Ever After]”

“Bts World Tour ‘Love Yourself’ Seoul