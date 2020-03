Homens invadem UTI de hospital e matam a tiros paciente internado

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Um homem que estava internado no Hospital Municipal Ruth Cardoso em Balneário Camboriú, no Litoral Norte catarinense, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira (2) após homens armados invadirem a unidade. Ninguém foi preso.

Segundo um site de notícias do Globo, a vítima, de 30 anos, estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta da 1h, quando dois suspeitos encapuzados entraram no hospital e atiraram duas vezes contra o paciente. Os tiros atingiram a região do tórax e do abdômen.

O homem estava internado desde o dia 22 de fevereiro, após sofrer uma tentativa de homicídio. Na ocasião, ele foi atingido por um tiro enquanto caminhava na Avenida do Estado, no bairro Nações, conforme informado pela PM.

Uma porta lateral do acesso de emergência, localizada próxima a entrada da UTI, estava arrombada, segundo a PM. Não há câmeras de monitoramento interna ou externa no setor.

Nenhum servidor público ou pessoas que estavam na unidade de saúde ficou ferido. A Guarda Municipal fez rondas no local, mas até as 9h, ninguém havia sido preso pelo crime. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.