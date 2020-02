Duas bandas de Carnaval são interditadas no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - Dois eventos carnavalescos foram interditados durante as ações da Central Integrada de Fiscalização (CIF), da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), no último fim de semana. As bandas ocorriam nos bairros Cidade Nova, zona norte, e Nova Esperança, na zona oeste da capital, de forma irregular.

Entre a sexta (14/02) e o domingo (16/02), Manaus teve 23 bandas e blocos de Carnaval. Os dois blocos interditados não tinham declaração de evento.

Ainda durante as ações, três eventos carnavalescos foram notificados por ausência de declaração de evento e dez receberam auto de infração por ausência de licença ambiental ou por falta de autorização.

As bandas ou blocos de Carnaval notificados aconteciam nos bairros Betânia, zona sul; Avenida das Torres, centro-sul; Cidade Nova, zona norte; Monte Sião, zona leste; e Nova Esperança e Santo Antônio, na zona oeste de Manaus.

As ações foram coordenadas pelo secretário de Segurança, coronel Louismar Bonates. Com base no Centro Integrado de Comando e Controle do Amazonas (CICC-AM), onde órgãos das esferas estadual e municipal se concentraram, a CIF vistoriou 13 bandas e blocos de Carnaval em todas as zonas da capital.