Ex e atual vocalista dos Raimundos, Digão e Rodolfo fazer as pazes após 19 anos

O ex-vocalista da banda ‘Raimundos’, Rodolfo fez as pazes com Digão, atual cantor do grupo, após 19 anos.

Os dois não se falavam desde a saída de Rodolfo, que deixou a banda ao se converter ao protestantismo. O anúncio da retomada da amizade se deu durante uma live no Youtube nessa sexta (12).

Digão interrompeu a apresentação para homenagear o primo de Rodolfo, Bessanger Abrantes, que inspirou o sucesso “Puteiro em João Pessoa”. Depois Rodolfo apareceu e contou que os dois se reaproximaram de Rodolfo.

“Eu não sei se o Digão já deu essa notícia, mas eu vou dar o furo aqui: já tem dois, três dias que a gente se reconciliou, a gente está conversando bastante e, meu irmão, estou muito feliz, Digão, de poder ter tido essas conversas que a gente teve”, disse.

Rodolfo disse ainda que a reconciliação não foi por conta da morte do tio. “Estou muito feliz de poder ver essa nossa história sendo reescrita com respeito e com benção”, concluiu.

“Eu tô muito feliz, cara. Depois de 20 anos, a gente voltou a ser aqueles mesmos irmãos. Beijo no seu coração”, respondeu Digão.