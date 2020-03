Briga entre Galerito e Gil da Esfirra vira clipe de banda norte-americana

Um 'tac' para a Umanizzare

A briga icônica entre Galerito e Gil da Esfirra, do extinto programa de TV ‘Canal Livre, inspirou a banda norte-americana Protomartyr a produzir um clipe da música "Processed By The Boys”. O programa era apresentado pelo falecido Wallace Souza e seus dois irmãos Fausto, Carlos Souza, conhecidos, na época, por ‘Irmãos Coragem’.

No clipe, um fantoche aparece provocando um vendedor de bananas durante a apresentação de um artista musical, que continua cantando como se nada estivesse acontecendo. Momentos depois, a briga é intensificada e o vendedor de bananas ataca o fantoche. A briga só é contida após a polícia invadir o estúdio. O vídeo é gravado no mesmo formato do programa amazonense.

A briga do Galerito e Gil da Esfirra também teve seu momento de glória ao ser mencionado na série da Netflix ‘Bandidos na TV’.