Em Manaus, homem é preso ao ser flagrado vendendo drogas em banda de Carnaval

Manaus/AM - Um homem de 30 anos foi preso ao ser flagrado enquanto fazia venda de drogas em um bloco de carnaval conhecido como Banda da Boulevard, na noite desse domingo (16).

A prisão ocorreu por volta das 22h45, no Beco Abílio Nery, no Conjunto Beco do Macedo. A equipe da Polícia Militar que fazia a segurança dos brincantes percebeu a atitude suspeita do homem e decidiu abordá-lo: 41 trouxinhas de oxi, 5 de cocaína, 4 de maconha, uma balança de precisão e R$ 74 em espécie. Ele foi detido e encaminhado ao 12º DIP.