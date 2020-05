Globo, Folha de S. Paulo e Band suspendem cobertura no Alvorada após ataques aos jornalistas

Universo paralelo. Esqueletos fardados saem do armário

Nessa segunda-feira (26) a Globo, Band e o jornal “Folha de S. Paulo” anunciaram a suspensão da cobertura jornalística à frente do Palácio do Planalto, em Brasília, após serem hostilizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro.

As emissoras e o jornal alegaram que a decisão foi tomada pela falta de segurança. O Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do Alvorada, não se pronunciou sobre o assunto.

Nessa segunda, antes dos bolsonaristas xingarem os jornalistas, o presidente criticou a imprensa: “No dia que vocês tiverem compromisso com a verdade, eu falo com vocês de novo”.