Chef apresentador da Band morre aos 48 anos

Morreu na noite da quinta-feira (26), o chef de cozinha e apresentador da Band, Rodrigo Werner, vítima de um infarto, aos 48 anos.

Werner, que comandava o programa Truques de Cozinha, na Band RS, teve uma parada cardíaca e foi levado ao Hospital Geral, mas não resistiu. Ele deixa a esposa e duas filhas.

Em comunicado, a Band RS lamentou a morte do profissional e informou que o último programa gravado por Rodrigo vai ao ar neste sábado (28), com receitas inéditas.

O velório aconteceu nesta sexta-feira (27), na Capelas Cristo Redentor, e o corpo será cremado às 19h no Memorial Crematório São José, em Caxias do Sul. ""O Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul lamenta a perda do apresentador Rodrigo Werner morto após um infarto aos 48 anos, em casa, na cidade de Caxias do Sul, na noite de quinta-feira. Segundo Ivana Werner, irmã de Rodrigo que comunicou o falecimento, ele estava bem e a notícia pegou a família, que estava em Santa Catarina, de surpresa. Rodrigo Começou na Band RS em maio de 2017 trazendo aos sábados, sempre às 11h30min, receitas com truques especiais para deixar um prato simples com cara de chef. “Esta perda nos abateu muito e, claro, principalmente aos familiares e amigos. O Rodrigo fazia um grande trabalho aqui conosco. Um grande chef, que mostrou também talento para fazer um programa de televisão. Muito triste este momento”.