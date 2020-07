Presidente do Banco do Brasil pede demissão

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

O presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, entregou na noite desta sexta-feira (24), o pedido de renúncia do cargo ao presidente Jair Bolsonaro e ao ministro da Economia, Paulo Guedes. A informação foi transmitida confirmada por meio de nota enviada pelo BB.

"O Banco do Brasil (BB) comunica que o Sr. Rubem de Freitas Novaes entregou ao Exmo. Sr. Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro e ao Exmo. Ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, pedido de renúncia ao cargo de presidente do BB, com efeitos a partir de agosto, em data a ser definida e oportunamente comunicada ao mercado, entendendo que a Companhia precisa de renovação para enfrentar os momentos futuros de muitas inovações no sistema bancário", cita texto do comunicado do banco.

Recentemente o ministro Paulo Guedes criticou Rubem Novaes pelas dificuldades encontradas do Governo em realizar mudanças no Banco do Brasil.