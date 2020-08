Alerta! Nota falsa de R$ 200 começa a circular antes de lançamento oficial

A nota de R$ 200 ainda nem foi lançada e já está causando ‘dor de cabeça’ no Banco Central. Há informações que as cédulas estariam circulando em Madureira, no Rio de Janeiro. Os mais afetados pela ação criminosa acaba sendo a população mais vulnerável.

"Há uma preocupação muito grande com a população em Madureira que pode estar recebendo essa cédula falsa. É uma preocupação com a perda financeira das pessoas que podem ser ludibriadas e enganadas", disse a diretora de Administração do BC, Carolina de Assis Barros, à colunista Carla Araújo, do UOL.

Ainda segundo a publicação, Carolina informou que a produção da nova cédula está em fase final de testes. O lançamento deve ocorrer no fim de agosto.