Patrocinador do Vasco erra feio e divulga vídeo com canto da torcida do Flamengo

O Banco BMG, patrocinador do Vasco da Gama, cometeu uma grande gafe ao divulgar vídeo de campanha publicitária direcionada aos torcedores cruzmaltinos, mas o som de fundo era do canto da torcida do Flamengo. Um dos trecho do canto “Mengão do meu coração” é possível ouvir no vídeo.

A postagem foi retirada do ar. O banco se desculpou com os torcedores do Vasco.

O @VascoBmgOficial anunciou a nova logo preta e branca na camisa do Vasco, mas cometeu uma GAFE DAQUELAS:



Colocou uma música da torcida do rival no fundo do vídeo 10 min do ar e apagaram, estão preparando outro vídeo, mas teve gente que salvou o da gafe pic.twitter.com/IHOFJhc0pC — Wiliam♤SRN (@Wiliamflaa) August 12, 2020

"Pedimos desculpas a torcida e ao Vasco da Gama pelo áudio do vídeo postado anteriormente. Reiteramos que o Clube não teve envolvimento na produção do material. O lado positivo é que enfim anunciamos que a logo do Vasco Bmg é preta e branca! Nunca duvide que estamos ao seu lado!", informou o BMG.