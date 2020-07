Torres Gêmeas do Brasil, prédio gigante onde Neymar tem cobertura impressiona

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

O edifício Yatchouse Pasqualotto, em Balneário Camboriú, terá 81 andares em cada torre. Será o mais alto do Brasil.

Uma das coberturas, que custa entre 28 e 30 milhões de reais, foi comprada por Neymar. pic.twitter.com/le6srY1Qdr — João Araújo (@JOAOARAUJ0) July 3, 2020

O assunto ‘Torres Gêmeas’ está no Twitter, mas não é relacionado ao atentado terrorista de 2001 nos Estados Unidos e sim ao maior prédio do Brasil, o Yachthouse Residence Club em Balneário Camboriú (SC), que a construção ainda não foi concluída.

Imagens aéreas do edifício começaram a circular pelas redes sociais e tem impressionado a todos. O prédio tem 81 andares em cada torre e os apartamentos custam a partir de R$ 3 milhões.

Neymar, Luan Santana e o cantor Sorocaba já compraram apartamentos do Yachthouse Residence Club. O jogador do PSG adquiriu há alguns anos, ainda na planta, uma cobertura de uma das torres no valor de R$ 8 milhões, segundo o colunista Bruno Astuto.

Nas redes sociais, os internautas dividem as opiniões sobre as torres.