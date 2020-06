Baleia jubarte está encalhada em praia de Florianópolis

Quem pode parar Bolsonaro já está nas ruas

Uma baleia jubarte foi encontrada nesta terça-feira (2), encalhada na Praia da Lagoinha em Florianópolis. Pescadores de tainha encontraram o animal vivo no local.

Desde o início da manhã desta quarta-feira (3), especialistas avaliam o animal, e pretendem ajudar o cetáceo a voltar para o mar, na hora da maré cheia, por volta de 12h.

De acordo com a veterinária Cristiane Kolesnikovas, presidente da R3 Animal e coordenadora do PMP-BS, o animal ainda é jovem, e tem aproximadamente 9 metros e aparenta estar com a saúde debilitada.