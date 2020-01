Em Manaus, homem é perseguido e baleado próximo a campo de futebol comunitário

Manaus/AM - Lucas Tavares de Araújo, 18 e Valdemar Torres de Souza Neto, 23, foram baleados na noite dessa segunda-feira (27) na proximidades de um campo de futebol no bairro Petropólis, na Zona Sul.

De acordo com a polícia, Lucas foi abordado e ferido no beco Canumã. Já Valdemar, teria sido perseguido por um desconhecido e baleado perto de campo do Suplanzão. As vítimas não souberam informar quem seria o autor dos tiros e nem a motivação do crime.

Eles foram socorridos e encaminhados a um hospital de Manaus, mas apenas Valdemar segue internado. A área onde a dupla sofreu a tentativa de homicídio é considerada vermelha e na semana passada, um cantor de forró foi assasinado nela.