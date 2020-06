Dupla ataca em rua de Manaus, deixa um homem crivado a balas e outro ferido

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

Manaus/AM - Uma dupla insana matou na noite desta quarta-feira (10), Davi Felipe Correia, de 33 anos, e deixou ferido Wellington Camilo, de 28 anos, na rua da Misericórdia, do bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital.

Segundo informações, Davi e Wellington estavam sentados na calçada da rua quando a dupla surgiu em uma motocicleta e começou a efetuar vários disparos. Wellington conseguiu correr, mas foi atingido na perna; já Davi, não teve a mesma sorte e acabou morrendo com pelo menos 10 tiros pelo corpo.

As vítimas foram levadas para uma unidade de saúde na Zona Sul, entretanto, Davi não resistiu aos ferimentos e já chegou no SPA sem vida. O amigo, baleado na perna, passa deve passar por cirurgia.

A Polícia Militar faz uma varredura no bairro para tentar encontrar os suspeitos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve ficar encarregada sobre as investigações que possam levar aos autores do crime e motivação.