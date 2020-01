Homem corre para escapar de assassinos e é baleado em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Josué Costa de Castro, de 36 anos, foi alvejado com cinco tiros na noite desta sexta-feira (24) na comunidade Santa Luzia, no bairro do Japiim, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações preliminares,o homem estava caminhando em via pública, quando homens não identificados o abordaram e sem dar qualquer tipo de justificativa para o crime, atiraram diversas vezes. Josué teria tentado fugir dos criminosos se jogando em um barranco, mas acabou sendo baleado.

De acordo com a polícia, os tiros atingiram o tórax, costas, ombro e a perna direita. Ele foi socorrido e levado para um hospital da capital, onde passa por procedimentos cirúrgicos.

Funcionários da unidade hospitalar informaram que o estado de saúde da vítima é considerado grave. O caso segue em investigação da Polícia Civil.