Dupla invade casa de idosa e suspeito é baleado ao tentar fugir em Manaus

Manaus/AM - Dois homens foram presos, um deles baleado, depois de tentar assaltar a casa de uma idosa no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, a dupla estava em uma motocicleta vermelha realizando assaltos e teria sido denunciada pelos crimes. Militares da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) começaram a fazer as buscas e nas proximidades das Caixa Econômica, da Avenida Noel Nutels, avistaram dois homens com as mesmas características informadas, que ao verem a viatura, tentaram fugir.

Durante a perseguição, o homem que estava no garupa sacou um simulacro em direção da viatura, e acabou sendo baleado pela polícia. O suspeito caiu da moto e foi levado pelos militares para o Hospital Platão Araújo.

O condutor da moto correu para uma área de mata, mas foi alcançado e levado para a delegacia.