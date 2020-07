Jovem é baleado na cabeça ao sair para trabalhar em Manaus

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

Manaus/AM - Jonatas Ponsiano de Lima, 20, foi baleado na cabeça no momento em que saía de casa nesta sexta-feira (10) no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo a polícia, o jovem estava a caminho do seu primeiro dia de trabalho no momento em que foi ferido. Ele estava esperando a chegada de um motorista de aplicativo, quando um homem se aproximou, efetuou o disparo e fugiu do local.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Platão Araújo, onde está internado em estado grave. Ele deve ser transferido para outra unidade de saúde para passar por procedimentos cirúrgicos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.