Homem marca encontro com mulher que conheceu na internet e leva tiro na cabeça

Um homem de 22 anos foi baleado de raspão na cabeça, na madrugada de quinta-feira (30) no bairro São Marcos na região Nordeste de Belo Horizonte, após marcar um encontro romântico com uma garota que conheceu nas redes sociais.

Segundo O Tempo, a polícia contou que o rapaz conheceu uma mulher nas redes sociais e marcou de se encontrar com ela pouco depois da meia noite na esquina da rua Jaques Roberto e São Benedito no bairro São Marcos. No horário marcado ele chamou um carro de aplicativo e desembarcou no endereço sugerido pela mulher. Logo que fechou a porta do carro, o homem escutou um estampido e percebeu que tinha sido atingido por um tiro de arma de fogo na região da cabeça.

A políciai destacou, que o jovem não chegou a ver o atirador. Ele correu pela rua, tendo ainda caído durante a fuga e sofrido escoriações nas pernas. Quando percebeu que poderia estar seguro, o rapaz ligou para a polícia. Os militares encontraram o homem sentado no meio-fio em uma das ruas do bairro São Marcos com um ferimento na cabeça.

O jovem foi levado até o Hospital João XXIII onde após os primeiros atendimentos recebeu um encaminhamento para tomografia. A bala não atingiu o crânio.

A suspeita é que o crime tenha sido uma emboscada, uma vez que apesar da pouca idade, o rapaz tem mais uma dezena de passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas, uso de drogas, furto, agressão e clonagem de veículos.