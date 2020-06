Homem é baleado enquanto bebia cerveja com amigos em Manaus

CPI do fim do mundo convoca JP para explicar contratos na Susam

Manaus/AM - Um homem identificado como Marcos Paulo Moreira da Costa, 40, foi baleado em frente a própria casa, localizada na rua Emilia Ruas, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, na noite de quarta-feira (24).

Segundo a polícia, Marcos foi ferido com três tiros nas pernas no momento em que consumia bebidas alcoólicas na companhia de amigos, na frente de sua casa.

De acordo com a polícia, um veículo, modelo Corsa Sedan, de cor prata, parou em frente à residência e um homem, não identificado, saiu do banco de trás do carro e efetuou os disparos contra a vítima.

Marcos foi socorrido por familiares e levado para o Hospital 28 de Agosto. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.