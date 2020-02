Jovem se nega a reatar namoro e é baleada no rosto pelo ex

Uma mulher identificada por Karina Souto, 29, está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de ser baleada no rosto e no tórax pelo ex-namorado Baltazar Augusto de Menezes, 58, depois de se recusar a reatar o namoro com ele. O caso ocorreu em Nova Xavantina, a 651 km de Cuiabá, no sábado (1º).

Segundo um site de notícias do Globo, a polícia contou que Baltazar, depois de atirar em Karina, fez um disparo contra a própria cabeça e morreu.Até esta terça-feira (4), a jovem continuava internada no Hospital e Pronto Socorro Municipal Milton Pessoa Morbeck.

Testemunhas contaram à polícia que Karina estava com um grupo de amigos, nos fundos de uma casa de uma amiga, no bairro Santa Mônica. Baltazar foi até a residência e começou uma discussão com a ex-namorada a respeito do fim do relacionamento.

Conforme a polícia, testemunhas disseram que ele queria que ela voltasse a namorar com ele. Karina disse que não voltaria com o relacionamento. Ao ter o pedido negado, o suspeito pediu que a ex devolvesse um colar que ele havia dado de presente.

A jovem entregou o objeto e, no momento em que o ex foi até o carro dele para guardá-lo, retornou armado e atirou contra Karina. Logo em seguida, ele atirou em si mesmo.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado como tentativa de homicídio e suicídio.