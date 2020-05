Jovem é baleada enquanto dormia dentro de casa no Rio de Janeiro

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Uma jovem de 22 anos foi baleada dentro de casa na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta segunda-feira (25). De acordo com o marido de Bianca Regina Oliveira, a vítima estava dormindo pouco antes de ser atingida.

Segundo um site de notícias do Globo, moradores contaram que Bianca foi socorrida em uma moto para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus. Não havia informações sobre o estado de saúde dela.

Ainda de acordo com os relatos, Bianca foi baleada durante uma operação da Polícia Militar na localidade conhecida como Brejo, onde a vítima mora, junto com o marido.

De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) e do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) foram acionados para auxiliar uma ação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) em um centro de treinamento próximo à comunidade Cidade de Deus.

Segundo a PM, durante o deslocamento das equipes, foram ouvidos disparos de arma de fogo no interior da comunidade. De acordo com os militares, as equipes não revidaram e a ação que seria feita foi cancelada. Ainda de acordo com a corporação, não houve acionamento da PM para socorrer possíveis vítimas dos disparos.

