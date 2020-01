Menino de 5 anos é baleado na cabeça enquanto assistia partida de futebol com pai

Um menino de cinco anos foi baleado na cabeça enquanto assistia uma partida de futebol com o pai na noite dessa segunda-feira (27), no Morro São João, no Rio de Janeiro. O estado de saúde dele é grave.

O tiro foi disparado durante confronto entre policiais e traficantes da região. Assim que ouviu os disparos, o pai da criança chegou a se jogar sobre ela para protegê-la, e também foi baleado na mão.

O garoto foi socorrido e depois transferido para outro hospital, ele passou por uma cirurgia delicada e o estado de saúde dele é grave. A polícia investiga agora, se o tiro que atingiu o menino partiu da arma de agentes ou dos traficantes que acabaram fugindo.