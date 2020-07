Adolescente sai para caçar javali e morre com tiro na cabeça

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

Breno Henrique Miranda da Rocha, 17 anos, morreu com um tiro acidental durante caça a javali no Recanto do Bambi, em São Paulo, na madrugada de sábado (11).

De acordo com um site Globo, o adolescente estava acompanhado com o pai e um amigo na caçamba de um carro, quando o motorista freou o carro ao avistar um javali. Breno teria se abaixado para pegar uma lanterna, momento que a espingarda do pai dele disparou e atingiu seu rosto.

O adolescente chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O pai de Breno foi então encaminhado para delegacia, onde foi liberado depois de pagar fiança de R$ 1,1 mil.

O caso foi registrado como homicídio culposo.