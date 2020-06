Músico do Maroon 5 é preso por violência doméstica

Anjos e demônios

O baixista da banda Maroon 5, Mickey Madden, foi preso em Los Angeles acusado de violência doméstica.

Mickey não é casado, mas a queixa foi registrada como se ele tivesse agredido alguém com quem mora. A identidade da vítima não foi revelada.

O músico pagou fiança de 50 mil dólares e foi solto. O Maroon 5 se pronunciou a respeito: “Nós estamos profundamente devastados com essa notícia decepcionante. Conforme ficamos sabendo mais, estamos olhando para a questão com muita seriedade. Por ora, estamos permitindo que os indivíduos envolvidos tenham espaço para resolver as coisas”.

Em 2016, o baixista foi preso por posse de cocaína.