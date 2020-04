Governo anuncia MP que isenta população pobre de pagar conta de luz por 3 meses

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

Manaus/AM - Uma Medida Provisória publicada no Diário Oficial nessa quarta-feira (8), isenta a população de baixa renda de pagar contas de energia pelos próximos três meses.

A medida vale para imóveis que consomem até 220 kWh e que estejam incluídos na Tarifa Social. Nesse período de 1º abril a 30 de junho, o Governo bancará as contas.

Para isso, a União vai desembolsar de R$ 900 milhões. A decisão que precisa ser aprovada pelo Congresso, veio como forma de contornar a situação da população me meio a pandemia do coronavírus que paralisou a economia do país.

Agora é esperar o resultado do legislativo que deve sair nos próximos dias.