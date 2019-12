Suspeito de roubo e desmanche de motos é detido em Manaus

Um homem de 18 anos foi detido pela polícia suspeito de roubo e desmanche de motocicletas. A prisão ocorreu na tarde desta sexta-feira (20) no bairro Zumbi, zona Leste de Manaus.

Com ele foram encontrados uma Moto Honda CG Start, 160 Cilindradas, placa OAA-2208 (placa adulterada), uma Moto Honda CG Fan, 160 cilindradas, placa PHL-9513, com restrição de roubo, um chassi com restrição de roubo, um tanque de combustível, um banco de motocicleta, uma carenagem de rabeta.

A polícia foi acionada após denúncia anônima de que em uma residência localizada na rua Padre Josimo, estava acontecendo uma movimentação estranha e que possivelmente o local servia para desmanche de motocicletas roubadas.

Ao perceberem a presença da polícia alguns dos suspeitos fugiram. O homem foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (Dip) para os procedimentos cabíveis