Mulher é atingida por bala perdida durante troca de tiros em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi atingida por uma bala perdida durante uma troca de tiros, na noite desta segunda-feira (13), na rua Barreirinha, no bairro da União, zona Central-Sul da capital. A vítima estava passando no local no momento da ação.

Segundo informações preliminares um homem em uma moto e um outro em um carro, modelo Onix, trocaram tiros na rua enquanto a vítima passava no local. Ela foi atingida no pé e atendida pelo Samu e encaminhada ao Hospital 28 de Agosto.

Ninguém foi preso.