Mecânico usou carro de cliente para transportar corpo que seria desovado em Manaus

Manaus/AM - O carro utilizado por um trio para transportar um cadáver da Zona Sul até outro ponto da cidade, era de um cliente de uma oficina aonde um dos envolvidos trabalhava, na Zona Sul da capital.

As informações foram dadas pelo próprio suspeito, o condutor do veículo encontrado próximo a um campo no bairro de São Sebastião, que foi abordado pela polícia. Dentro do carro, além do motorista, estava outro homem de 18 anos e um adolescente de 17.

Para a polícia, o suspeito contou ainda que um cliente tinha deixado o carro para um conserto, e um criminoso do bairro teria ordenado que o mecânico desenterrasse o corpo da vítima que estava em uma área de mata perto de um campo de futebol, e levasse o cadáver para ser descartado longe do bairro. Eles ainda ganhariam o valor de R$ 100 para fazer o transporte.

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

A Polícia Civil informou que os maiores de idade e o adolescente foram levados para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), onde deverão informar a Polícia quem é o mandante e todas as circunstancias do assassinato. De imediato, os maiores já serão autuados por ocultação de cadáver e o menor apreendido responderá por ato análogo infracional pelo mesmo crime. O caso segue em investigação.