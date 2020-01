Após tentar estuprar criança, homem tem roupa arrancada e leva surra de justiceiros em Manaus

Manaus/AM - Um homem de 25 anos quase foi linchado por moradores, depois de invadir uma casa e tentar estuprar uma criança, no Bairro Novo, na Zona Leste, na manhã desse domingo (26).

A mãe da criança contou à polícia que estava em casa dormindo, e quando acordou por volta das 7h, se assustou com o suspeito já dentro do cômodo tirando a roupa da filha.

Ela gritou pedindo ajuda ao vizinhos, mas o homem saiu correndo pelas ruas. Ele foi perseguido por alguns metros, alcançado e detido pelos grupo.

O homem foi jogado no chão, teve a roupa vítima arrancada e apanhou bastante até a chegada da polícia. Com o rosto e a cabeça ensangüentadas, ele foi encaminhado para o Hospital João Lúcio, conduzido por uma ambulância do Samu. Ele permanece internado.